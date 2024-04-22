Экипаж «Ютэйра» предотвратил катастрофу в столичном аэропорту Внуково

Пилоты российской авиакомпании «Ютэйр» ушли от возможного столкновения с другим самолетом, предотвратив катастрофу в московском аэропорту Внуково, сообщает SHOT .

В понедельник утром Boeing 737-800 летел из Грозного и готовился к посадке в аэропорту Москвы. Однако в какой-то момент на полосу № 06 выехал Boeing 767-200 авиакомпании «Ютэйр», который вылетал в Душанбе. Пилоты рейса из Грозного оперативно приняли решение уйти на второй круг, предотвратив катастрофу.

Позднее выяснилось, что экипаж Boeing 767-200 не услышал указания диспетчера. Им заблокировало частоту другое воздушное судно. Вскоре самолет из столицы Чечни благополучно приземлился во Внуково.

Накануне грузовик протаранил терминал в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Водитель не рассчитал габариты грузовика и врезался в здание.