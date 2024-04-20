Грузовик протаранил здание терминала в аэропорту Петербурга

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SHOT: грузовик врезался в здание терминала в аэропорту Пулково

Инцидент произошел в субботу около 10:00 в аэропорту Пулково. Водитель Hyundai попытался проехать под терминалом, однако не рассчитал габариты грузовика и врезался в здание.

В результате ДТП пострадавших нет, повреждения получила часть облицовки терминала. По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее в столичном аэропорту Домодедово водовоз протаранил брюхо самому большому в мире пассажирскому самолету Airbus A-380. Водителя водовоза парализовало за рулем.