Грузовик протаранил здание терминала в аэропорту Петербурга
SHOT: грузовик врезался в здание терминала в аэропорту Пулково
Фото - © Северо-Западная транспортная прокуратура
Грузовик протаранил здание аэропортового терминала в Санкт-Петербурге. Прокуратура проводит проверку, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в субботу около 10:00 в аэропорту Пулково. Водитель Hyundai попытался проехать под терминалом, однако не рассчитал габариты грузовика и врезался в здание.
В результате ДТП пострадавших нет, повреждения получила часть облицовки терминала. По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.
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