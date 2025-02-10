Пилить или толкать: что хотят делать с кораблем с мазутом, застрявшим у Сахалина

Baza: застрявший у Сахалина сухогруз с мазутом и углем могут распилить

Китайский сухогруз «Анг Янг — 2» с 700 тоннами мазута и 1000 тоннами угля, севший на мель у Сахалина, могут распилить для утилизации. Рассматривается также идея «раскачки» судна, чтобы его удалось снять с мели, сообщает Baza со ссылкой на источники.

Вечером 8 февраля сухогруз получил пробоину и застрял в Невельском районе Сахалина. Ситуация осложняется тем, что из-за непогоды водолазы не могут обследовать судно на предмет утечек.

По данным издания, с «Анг Янг — 2» могут поступить двумя способами. Согласно первой идее, сухогруз планируется разгрузить, эвакуировать с него моряков и распилить. Процесс распиливания может затянуться на пару лет, и в это время корабль может быть «местной достопримечательностью».

Второе предложение — попытаться «раскачать» китайский корабль, чтобы снять его с мели. Этот вариант менее вероятен, поскольку в регионе нет сухогрузов, сравнимых по мощности с «Анг Янг — 2».

Источники издания утверждают, что вариант с раскачкой застрявшего сухогруза обсуждается в правительстве Сахалинской области. Однако этому варианту также мешают трудности языкового взаимодействия с китайским экипажем — переводчик «пока хромает», а иностранные моряки не могут внятно рассказать, что произошло на их судне.

9 февраля в Ленинградской области также начал тонуть танкер Koala, перевозящий 130 000 тонн мазута. Правоохранители не исключают, что судно могли подорвать.