Певца Буйнова госпитализировали и экстренно прооперировали в Москве
Певца Александра Буйнова доставили в столичную больницу, ему провели экстренную операцию, сообщает SHOT.
Артист обратился к медикам с жалобами на сильные боли в спине и ногах при ходьбе. Это было в конце декабря.
На обследовании у него выявили травму позвоночника в районе поясницы. Подобное обычно бывает при резком неудачном движении, падении или при большой нагрузке на спину.
Пострадавшего госпитализировали. А уже на следующий день пациенту сделали декомпрессивно-стабилизирующую операцию.
Перед Новым годом Буйнова отпустили домой. Врачи рекомендовали ему ограничить физическую нагрузку в течение двух недель, а затем начать заниматься лечебной физкультурой.
Как рассказала жена певца, сейчас он уже в порядке. Артист активно готовится к предстоящему сольному концерту, он пройдет 6 апреля в Кремле.