Певца Буйнова госпитализировали и экстренно прооперировали в Москве

Артист обратился к медикам с жалобами на сильные боли в спине и ногах при ходьбе. Это было в конце декабря.

На обследовании у него выявили травму позвоночника в районе поясницы. Подобное обычно бывает при резком неудачном движении, падении или при большой нагрузке на спину.

Пострадавшего госпитализировали. А уже на следующий день пациенту сделали декомпрессивно-стабилизирующую операцию.

Перед Новым годом Буйнова отпустили домой. Врачи рекомендовали ему ограничить физическую нагрузку в течение двух недель, а затем начать заниматься лечебной физкультурой.

Как рассказала жена певца, сейчас он уже в порядке. Артист активно готовится к предстоящему сольному концерту, он пройдет 6 апреля в Кремле.