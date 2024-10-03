Петербуржца нашли в квартире с женщиной в состоянии клинической смерти

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В Петербурге задержан мужчина, стоявший рядом с женщиной при смерти

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, находившегося в одной квартире с женщиной в состоянии клинической смерти. По данным силовиков, петербурженка умерла еще 27 сентября, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в силовых структурах.

ЧП случилось рано утром 1 октября на бульваре Новаторов. В квартире нашли женщину 44 лет, которая позже скончалась в реанимации.

По предварительным данным, на теле умершей выявили следы насилия, полученные еще 27 сентября.

Стражи порядка задержали 50-летнего горожанина, который был в квартире вместе с женщиной, когда приехала полиция. Мужчину доставили в участок.

Ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности. Из квартиры были изъяты улики.

В данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Домодедове возбудили уголовное дело в отношении мигранта, который преследовал местную жительницу и пытался ее изнасиловать.