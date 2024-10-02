На мигранта, который пытался изнасиловать жительницу Домодедова, завели дело

В Домодедове возбудили уголовное дело против мигранта, который преследовал местную жительницу и пытался ее изнасиловать, сообщает ГСУ СК России по Московской области .

По версии следствия, фигурант уже длительнее время оказывал знаки внимания девушке. А 30 сентября, когда она возвращалась домой, забежал к ней в квартиру и попытался изнасиловать.

Ранее сообщалось, что мужчина начал хватать ее за руки и ноги, а после повалил на кровать. Потерпевшая оказала сопротивление, после чего нападавший сбежал, а девушка вызвала полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.