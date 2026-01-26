Петербуржец съел корм для попугаев с коноплей после ДТП и остался без прав

Водитель после ДТП в Санкт-Петербурге заявил, что опьянел, потому что съел корм для попугаев, в которых содержатся семена конопли. Мужчине не поверили, у него отобрали водительские права, сообщает Mash .

Петербуржец попал в аварию и стал ждать инспекторов ДПС. Те прибыли на место и провели освидетельствование алкотестором. Прибор выявил, что мужчина пьян.

Водитель заявил, что не пил алкоголь. По его словам, пока он ждал инспекторов на протяжении 16 часов, то замерз и проголодался. Он решил полакомиться кормом для попугаев, который купил для своего пернатого по кличке Рико. Но в хрустящих подушечках обнаружилось семена конопли.

Однако такая версия не убедила суд.

В итоге петербуржца лишили водительских прав большем чем на год, а также ему назначили штраф в размере 45 тыс. рублей.

