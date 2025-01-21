Петербурженка забила свою мать до смерти и легла в психушку

Душевнобольная до смерти забила свою мать в Петербурге

В больнице Санкт-Петербурга от побоев умерла женщина, которую, по ее словам, избила собственная дочь. Последняя находится в больнице для душевно больных, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Избитую горожанку нашли в квартире на проспекте Энергетиков. После этого ее увезли в больницу Красногвардейского района, где у пострадавшей выявили синяки и ушибы. К вечеру женщина умерла.

Дочь погибшей лечится в психиатрической больнице им. И. И. Скворцова-Степанова. Прочие обстоятельства случившегося не озвучиваются.

Ранее в школе Петербурга шестиклассник выпал из окна пятого этажа. Ребенок остался в живых, его увезли в реанимацию.