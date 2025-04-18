Петербурженка на Hyundai Solaris переехала девятилетнего мальчика

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Девятилетнего петербуржца госпитализировали после ДТП с женщиной на Solaris

В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик попал в больницу после того, как его сбила иномарка Hyundai Solaris. За рулем автомобиля находилась 42-летняя женщина, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Авария произошла днем 17 апреля около дома на улице Федора Абрамова. Школьник переходил дворовую территорию, и в этот момент его сбила машина.

В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Судьба водителя, совершившего наезд, не уточняется.

Тем временем в Петербурге произошла загадочная смерть девятимесячной девочки. Мать оставляла малышку с подругой и уходила по своим делам, но по возвращении обнаружила труп дочки в детской кроватке.