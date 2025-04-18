Оставила ребенка с подругой, итог — смерть: в Петербурге загадочно умер младенец

Молодая мать оставила ребенка с 35-летней подругой и ушла на работу. Когда женщина вернулась домой, ее девятимесячная дочь была мертва, сообщает SHOT .

Мать жила с подругой в квартире в Приморском районе. Она часто оставляла ребенка с женщиной, поэтому особо не переживала, когда была вынуждена отправиться на работу.

Домой она вернулась около 9 вечера. Мать подошла к кроватке и обнаружила, что дочь не дышит. При этом подруга, которая сидела с ребенком, исчезла.

Внешне на малышке не было никаких травм или синяков. Что именно произошло, выясняет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Сергокалинском районе Дагестана маленький ребенок умер из-за открытой черепно-мозговой травмы. Предварительная версия указывает на то, что смертельная травма была получена дома в результате падения шкафа.