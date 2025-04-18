Оставила ребенка с подругой, итог — смерть: в Петербурге загадочно умер младенец
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Молодая мать оставила ребенка с 35-летней подругой и ушла на работу. Когда женщина вернулась домой, ее девятимесячная дочь была мертва, сообщает SHOT.
Мать жила с подругой в квартире в Приморском районе. Она часто оставляла ребенка с женщиной, поэтому особо не переживала, когда была вынуждена отправиться на работу.
Домой она вернулась около 9 вечера. Мать подошла к кроватке и обнаружила, что дочь не дышит. При этом подруга, которая сидела с ребенком, исчезла.
Внешне на малышке не было никаких травм или синяков. Что именно произошло, выясняет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Сергокалинском районе Дагестана маленький ребенок умер из-за открытой черепно-мозговой травмы. Предварительная версия указывает на то, что смертельная травма была получена дома в результате падения шкафа.