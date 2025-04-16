Трагедия в Дагестане: следователи выясняют обстоятельства гибели малыша

В Дагестане расследуют гибель двухлетнего ребенка под упавшим шкафом

В Сергокалинском районе Дагестана маленький ребенок умер от открытой черепно-мозговой травмы, сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета.

Предварительная версия указывает на то, что смертельная травма была получена дома в результате падения шкафа.

Следственный комитет России по Республике Дагестан организовал доследственную проверку. Следователям предстоит тщательно изучить обстоятельства произошедшего, включая осмотр места происшествия, опрос свидетелей и проведение необходимых экспертиз.

Особое внимание будет уделено условиям проживания ребенка и соблюдению мер безопасности в жилом помещении.