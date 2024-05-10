Петербургские следователи работают на месте падения автобуса в Мойку

На месте падения автобуса с пассажирами в реку Мойку в Санкт-Петербурге работают следователи и криминалисты, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Также на месте трагедии работают сотрудники региональных управлений МВД и МЧС. Проводится комплекс действий, которые направлены на выяснение обстоятельств, установление причин и условий, способствовавших произошедшему.

Автобус рухнул в реку после столкновения с машиной на Поцелуевом мосту днем в пятницу. Около 10 человек сами выбрались из автобуса, остальных достали спасатели. Всего в салоне было почти 20 человек. Погибли семь человек.

По факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ.