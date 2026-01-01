сегодня в 19:33

Петарда взорвалась в руках у шестилетнего мальчика в Петербурге

Петарда взорвалась в руках у шестилетнего мальчика в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге. Медики сшивали пострадавшему сухожилия и нервы, сообщает группа «Педиатрический университет | СПбГПМУ» в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел около 00:30 во дворе одного из домов на Московском шоссе. Прибывшие на вызов медики диагностировали повреждения кости, сухожилий и нервов.

Хирурги провели мальчику операцию и установили металлоостеосинтез. Ситуацию усложнило повреждение сухожилий и нервов, которые отвечают за сгибательные функции пальцев. Однако врачи дают оптимистические прогнозы.

Ранее подросток едва не лишился глаза после взрыва фейерверка в Подмосковье. У пострадавшего повреждено глазное яблоко, не слышит одно ухо, а руки посекло осколками.

