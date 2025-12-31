сегодня в 18:08

Подросток едва не лишился глаза после взрыва фейерверка в Подмосковье

Подросток едва не лишился глаза в результате взрыва фейерверка в подмосковном Дмитрове. Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали, сообщает Baza .

Инцидент произошел во время небольшого пиротехнического шоу на территории частного дома в преддверии праздника.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик поджигает фейерверк, после чего снаряд тут же взрывается ему прямо в лица. Сережа держится за лицо и отбегает в сторону.

По словам родителей пострадавшего мальчика, продавец пиротехники утверждал, что она полетит вверх, а не взорвется на месте.

Сережу госпитализировали в больницу. У мальчика повреждено глазное яблоко, не слышит одно ухо, а руки посекло осколками.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.