Песков: Путин после атаки на Севастополь постоянно контактирует с военными

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин находится в постоянном контакте с военными и соцблоком кабмина после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщает ТАСС .

Он добавил, что президент также контактирует с блоком здравоохранения. Сейчас очень важно оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Украинская армия атаковала Севастополь американскими ракетами ATACMS в районе 12:30 в воскресенье. Боеприпасы помогал наводить дрон США. Четыре ракеты были сбиты, еще одна разорвалась над городом, под удар попал пляж.

В результате атаки в Севастополе ранены 124 человека, из них 27 детей. Также погибли два ребенка и взрослый.