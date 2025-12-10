сегодня в 18:38

Пешеход-нарушитель погиб в ДТП на востоке Москве

На востоке Москвы произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным полиции, автомобиль Lada сбил пешехода-нарушителя на пересечении Красноярской и Алтайской улиц, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Мужчину сбили, когда он переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии пострадавший получил тяжелые травмы и погиб.

На месте смертельного ДТП работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа. Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Между тем на северо-восточной хорде в Москве образовался затор из-за ДТП.



Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.