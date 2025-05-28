Первоклассник православной школы Твери застал учеников за мастурбацией

Первоклассник православной средней школы им. Святого Тихона Задонского в Твери застал двух учеников за мастурбацией. Его обвинили во вранье, избили, а теперь хотят отчислить, сообщает Mash .

По словам мальчика, он проходил мимо класса, когда увидел, как двое учеников сидят друг на друге, у обоих были спущены штаны. Первоклассник рассказал об увиденном бабушке, а та отправилась в школу разбираться.

В учебном заведении ребенка обвинили во вранье, а потом еще и избили старшеклассники. Этот выпад бабушка отказалась решать мирно, сняла с внука побои и отправилась в полицию. В школе заявили, что ребенка никто не бил, якобы он сам упал.

В итоге первоклассника грозят исключить из учебного заведения, обвинив его в бурной фантазии. Судом за клевету угрожают и бабушке. В школе подтвердили, что некий инцидент все же произошел, но делиться подробностями отказались.

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