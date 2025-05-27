Пермский физрук заставил прогульщиков бегать на лыжах по майской траве

В Пермском крае учитель физкультуры заставил школьников сдавать нормативы по лыжам прямо на майской траве. Педагог устроил такой зачет для прогульщиков и должников, сообщает Baza .

Учитель рассказал, что парни целый год прогуливали его уроки и не сдавали нормативы. Из-за этого физрук решил проучить учеников, поручив им кататься на лыжах прямо на траве.

После лыжного заезда преподаватель «сжалился» над прогульщиками и поставил им зачеты, добавляет издание.

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