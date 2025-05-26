Школа в Ханты-Мансийске неожиданно заработала 399 млрд рублей

Школа в ХМАО из-за ошибки попала в российский топ с выручкой 399 млрд руб

В Ханты-Мансийке обычая школа попала в топ-50 российских компаний по выручке за 2024 год, заработав 399 млрд рублей. Предварительно, это произошло из-за ошибки в документации, сообщает Baza .

Речь идет о школе № 2. Она попала на 47-е место в общероссийском рейтинге по выручке за прошлый год, а также заняла лидирующую строчку в треке «Общее образование».

Школа расположилась в списке между компаниями «Газпром добыча Ямбург», которая на 46-м месте, и «Газпром трансгаз Югорск», занявшей 48-ю строчку рейтинга.

Как отмечает Rusprofile, ошибка кроется не на стороне сайтов, предоставляющих информацию. Отмечается, что в налоговую также поступили сведения о том, что выручка школы составила 399 млрд рублей.

В администрации учебного заведения подтвердили, что в документации закралась ошибка. Ведь школа просто не могла столько заработать, так как платные услуги там появились только в сентябре прошлого года. Ошибка, скорее всего, закралась в момент передачи показателей.

Ранее в Чувашии девятиклассница на последнем звонке обвинила директора в унижениях и оскорблениях. Она добавила, что учителя постоянно грубят и проявляют агрессию по отношению к детям. Проводится проверка.