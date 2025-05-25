Прокуратура Чувашии начала проверку после речи школьницы об унижениях директором

Министерство образования и прокуратура Чувашии организовали проверки в школе Янтиковского района. Это решение было принято после речи школьницы на последнем звонке, девочка обвинила директора в унижениях и оскорблениях, сообщает News.ru .

В рамках проверки планируется привлечь заинтересованные ведомства, специалисты установят обстоятельства случившегося, были ли они, распространялись ли на других учеников.

Видеоролик с выступлением школьницы из девятого класса разместили в соцсетях. Девочка заявила, что директор школы называл ее «умственно отсталой», а также настраивал против нее других ребят. Она добавила, что учителя постоянно грубят и проявляют агрессию по отношению к детям.

Выступление девятиклассницы попытались прервать, но присутствующие на мероприятии поддержали школьницу аплодисментами.

Минобразования Чувашии добавило, что ситуация в школе взяла ведомством на контроль. Сотрудники министерства посетили школу и начали проверку.