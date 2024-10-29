Первая атака БПЛА на Чечню: появилось фото полыхающего здания РУС в Гудермесе

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Опубликовано фото горящего здания после атаки дрона на РУС в чеченском Гудермесе

В Сети появилось фото здания, которое загорелось после атаки беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в результате налета дрона загорелась крыша пустующего объекта, сообщает Baza .

Кадыров отмечал, что атакованное здание находится на территории РУС. Налет беспилотника произошел 29 октября в 06:30 по местному времени.

В результате атаки дрона в Гудермесе погибших и пострадавших нет, заявлял глава республики. По словам Кадырова, пожар на крыше здания погасили.

Детали и обстоятельства случившегося выясняют следственные органы. Во время ЧП работа Российского университета спецназа не приостанавливалась.