Первая атака БПЛА на Чечню: появилось фото полыхающего здания РУС в Гудермесе
Опубликовано фото горящего здания после атаки дрона на РУС в чеченском Гудермесе
Фото - © Telegram-канал Baza
В Сети появилось фото здания, которое загорелось после атаки беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в результате налета дрона загорелась крыша пустующего объекта, сообщает Baza.
Кадыров отмечал, что атакованное здание находится на территории РУС. Налет беспилотника произошел 29 октября в 06:30 по местному времени.
В результате атаки дрона в Гудермесе погибших и пострадавших нет, заявлял глава республики. По словам Кадырова, пожар на крыше здания погасили.
Детали и обстоятельства случившегося выясняют следственные органы. Во время ЧП работа Российского университета спецназа не приостанавливалась.