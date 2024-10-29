Кадыров заявил об атаке БПЛА на Российский университет спецназа в Гудермесе

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что утром 29 октября беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Гудермесе. В результате атаки загорелась крыша пустующего здания, жертв и пострадавших нет, сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале .

Дрон атаковал территорию университета спецназа в 06:30 по местному времени. Возникший после налета беспилотника пожар удалось потушить.

По словам Кадырова, работа университета не была приостановлена. Службы функционируют в штатном режиме.

Расследованием атаки БПЛА на объект в Гудермесе заняты следственные органы. Глава Чечни добавил, что силовики устанавливают лиц, причастных к атаке БПЛА.