Польский президент может закрыть для НАТО аэропорт Жешув
Дуда пригрозил закрыть польский аэропорт снабжения ВСУ
Президент Польши Анджей Дуда выразил резкое недовольство тем, что его исключили из переговоров по вопросам военной поддержки Украины, сообщает РИА Новости.
«Украинцы и наши союзники по НАТО ведут себя так, будто аэропорт в Жешуве принадлежит им. Простите, но это не их аэропорт. Это наш», — заявил польский лидер.
Дуда пообещал закрыть аэропорт на ремонт порекомендовал Западу доставлять помощь ВСУ «морем, воздухом или сбрасывать парашютами».
Аэропорт Жешув-Ясенка, расположенный в 90 км от украинской границы, стал критически важным логистическим центром. Через него проходит более 95% всех западных военных поставок для Украины.
Ежедневно здесь приземляются десятки транспортных самолетов с оружием и боеприпасами.