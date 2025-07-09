Польский президент может закрыть для НАТО аэропорт Жешув

Президент Польши Анджей Дуда выразил резкое недовольство тем, что его исключили из переговоров по вопросам военной поддержки Украины, сообщает РИА Новости .

«Украинцы и наши союзники по НАТО ведут себя так, будто аэропорт в Жешуве принадлежит им. Простите, но это не их аэропорт. Это наш», — заявил польский лидер.

Дуда пообещал закрыть аэропорт на ремонт порекомендовал Западу доставлять помощь ВСУ «морем, воздухом или сбрасывать парашютами».

Аэропорт Жешув-Ясенка, расположенный в 90 км от украинской границы, стал критически важным логистическим центром. Через него проходит более 95% всех западных военных поставок для Украины.

Ежедневно здесь приземляются десятки транспортных самолетов с оружием и боеприпасами.