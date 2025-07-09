Российского баскетболиста задержали в парижском аэропорту

По данным агентства AFP, американские власти подозревают спортсмена в причастности к деятельности хакерской группировки, специализировавшейся на атаках с использованием программ-вымогателей.

Сам Касаткин категорически отвергает все выдвинутые против него обвинения.

Касаткин был арестован в аэропорту Шарль-де-Голль при въезде во Францию. По данным источников, спортсмен прибыл в страну вместе со своей невестой, которой недавно сделал предложение.

Баскетболист имеет непосредственное отношение к США — в 2016 году он уехал учиться в Америку, в 2018 году поступил в Pennsylvania State University и даже выступал за университетскую команду в NCAA, прежде чем вернуться в Россию в 2019 году.

В последнее время Касаткин выступал за московский клуб МБА-МАИ, где в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ провел 45 матчей, демонстрируя стабильную игру со средними показателями 6,0 очков и 2,7 передачи за матч.