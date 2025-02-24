Пермский пес искусал продавца, который хотел отобрать у его хозяйки пиво

Под Пермью пес набросился на продавца в алкомаркете, который попытался отобрать у его хозяйки неоплаченное пиво, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в Краснокамске. Женщина пришла в магазин с собакой. Посетительница алкомаркета взяла с полки три бутылки пива объемом 1,5 л, а затем решила уйти, причем мимо кассы.

За напиток она не заплатила, направившись сразу к выходу. Продавец заметил это и попытался остановить женщину. Он захотел вырвать бутылки из рук посетительницы.

В этот момент на 20-летнего продавца набросилась собака женщины. Она трижды укусила парня. Продавец обратился в полицию.

Предварительно, посетительница не отдавала никаких команд собаке.

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