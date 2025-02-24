Все забрызгало кровью: злые псы терзают гостей на парковке ресторана в Кемерове

Жительница Кемерова пожаловалась на пса, искусавшего ее родственника у ресторана

Жительница Кемерова выложила в соцсети фото забинтованной руки и рассказала, что ее родственника укусил безнадзорный алабай около ресторана «Арарат», сообщает Сiбдепо .

По словам женщины, на парковке около ресторана гуляют две крупные бездомные собаки — алабай и «кавказец». Животные ведут себя агрессивно и нападают на посетителей.

Как рассказала автор поста, буквально с парковки пришлось отправиться в травмпункт — ее родственника до крови покусал алабай.

«Моего свекра укусил алабай за руку так, что кровью забрызгало даже голову», — написала она, добавив, что в данный травмпункт обратилась еще одна женщина, которую покусал тот же алабай возле «Арарата».

Кемеровчанка отметила, что собаки прикормленные, однако сотрудник ресторана в ответ на претензии о том, что на их парковке гуляют бездомные псы, заявил, что в заведении животных нет.

Как рассказали изданию в ресторане «Арарат», сотрудники заведения не прикармливают бездомных животных, собак также не содержат для охраны территории. Там добавили, что спсы могли прийти с территории частного сектора, который расположен неподалеку.