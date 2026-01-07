Пермский миллионер Гимадутдинов разбился насмерть при падении личного вертолета

сегодня в 15:29

Во время падения личного вертолета умер миллионер из Перми Илья Гимадутдинов. Крушение могло случиться из-за обледенения двигателя, сообщает Baza .

В авиационной катастрофе в Пермском крае вместе с создателем крупной транспортной компании «Таттранском» Гимадутдиновым погиб начальник автоколонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

Разбился вертолет Robinson R44 Raven. Он числился на «ТТК». Полет, предположительно, не был санкционирован.

«Таттранском» перевозит грузы в ЯНАО, ХМАО и Пермском крае. Услуги предоставляются и фирмам в сфере добычи нефти, газа. В 2024 году выручка «ТТК» была минимум два млрд рублей.

«112» опубликовал фото с места падения личного вертолета в Пермском крае. На нем видно, что очевидец оттаскивает раненого от потерпевшего крушение воздушного судна.

Вертолет получил серьезные повреждения. Его сломало напополам.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.