Перла: ПРО Израиля не смогла своими силами отразить иранскую атаку

Политический обозреватель Андрей Перла полагает, что ситуация между Ираном и Израилем останется напряженной и будет напоминать «танец с саблями». В то же время, считает эксперт, сейчас положение Иерусалима остается невыгодным, сообщает «Царьград» .

Перла считает, что после массированной иранской атаки Израиль не смог защититься своими системами противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». По мнению политобозревателя, еврейское государство спасли ПВО Иордании, а также американские и английские истребители.

«То есть Израиль сам по себе сдержать эту атаку не мог. Это означает, что все попытки Израиля быть самостоятельной силой отныне будут вызывать только смех. Это не сила — это просто марионетка США», — заявил Перла.

Эксперт также отметил, что сейчас американские власти начнут выделять помощь ЦАХАЛ, поскольку Израиль затратил 1,3 миллиарда долларов на отражение массированной воздушной атаки из Ирана.

Эти деньги могли бы пойти на военную помощь Украине, однако Белый дом затратит их на оборону Израиля, подчеркнул Перла.

По словам специалиста, «нет у наших врагов лишних денег на большую войну».