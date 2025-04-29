Перепутал со статуей: туриста на Филиппинах чуть не съел «оживший» крокодил

В зоопарке на Филиппинах случился шокирующий инцидент. Мужчина принял крокодила за статую и решил сделать с ним селфи, но «ожившая» рептилия чуть не лишила его жизни, сообщает РЕН ТВ .

Посещение зоопарка в провинции Замбоанга-Сибугей чуть не закончилось трагедией. 29-летний турист залез в вольер к хищнику. Он принял его за статую и решил сделать селфи.

Однако самка крокодила по кличке Лалай не захотела фотографироваться, а вместо этого вцепилась мощными челюстями в мужчину прямо на глазах испуганных посетителей. Рептилия начала терзать туриста.

Спас мужчину сотрудник зоопарка. Жертву Лалай доставили в больницу, где наложили более 50 швов на истерзанное тело.

Ранее в Сети появилось захватывающее, но страшное видео того, как мужчине пришлось спасаться от белого медведя. Инцидент произошел в поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген.