Мужчине пришлось устроить утреннюю пробежку с белым медведем на Шпицбергене

В Сети появилось захватывающее, но страшное видео того, как мужчине пришлось спасаться от белого медведя. Инцидент произошел в поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген, сообщает Baza .

У жителя поселка получилась утренняя пробежка, а помог ему белый медведь. Животное пришло в поселок рано утром.

На опубликованных в Сети кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина пытается отпугнуть косолапого с помощью выстрелов из пистолета. Медведь же, наоборот, погнался за ним. Герой видео понял, что хищник сдаваться не собирается, он добежал до снегохода и скрылся.

Ранее стало известно, что голодные медведи и комары могут захватить Центральную Россию. Все дело в апрельских снегопадах, из-за которых хищникам стало сложнее добывать еду.