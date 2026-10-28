«Хочу попить чужой крови»: психолог объяснил, зачем люди наряжаются в нечисть

Людям нравятся страшные истории, костюмы разной нечисти, пугать друг друга, потому что у них появляется ощущение игры и того, что это не по-настоящему, рассказал РИАМО психолог Никита Иванов.

31 октября некоторые люди празднуют Велесову ночь. По старым поверьям, в это время грань между мирами становится тонкой, особенно активна всякая мистика. Некоторые люди относятся к этому серьезно, для других же это хороший повод устроить тематическую вечеринку, сходить на страшные квесты и просто повеселиться.

По словам Иванова, человек испытывает удовольствие до тех пор, пока остается ощущение игры. Если же герою уже хочется закончить страшный квест и выбраться наружу, а игра продолжается, то вечер уже не покажется таким веселым.

«Причем одному для этого хватит шороха в темноте, а другой спокойно пойдет в самый страшный аттракцион. С костюмами тоже не обязательно искать сложный мотив. Иногда после дня, проведенного в привычной роли, просто приятно явиться на вечеринку вампиром. И чтобы никто не спрашивал, почему ты сегодня хочешь попить чужую кровь», — объяснил Иванов.

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