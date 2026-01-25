Перекрыты дороги, отключена вода: мощный оползень сошел с гор в Сочи
Мощный оползень сошел с гор в Сочи и перекрыл дороги
Фото - © Игорь Архипов / Фотобанк Лори
Утром в воскресенье в Сочи сошел мощный оползень, который перекрыл часть городских дорог, сообщает SHOT.
В ЖК «Министерские озера» оползень заблокировал выезд с территории. По словам горожан, оползень продолжает движение вниз. На территории ЖК из-за ЧП ночью отключили воду. Пока непонятно, смогут ли жители выехать в понедельник на работу, успеют ли там расчистить дорогу.
Также люди опасаются за гимназию, расположенную в нижней части склона. В администрации Сочи отметили, что угрозы для жизни и здоровья населения нет.
Дороги в городе продолжают расчищать. А оползень движется дальше.
