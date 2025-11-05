Перекрытия обрушились в доме в Бабушкинском районе Москвы
В четырехэтажном доме в Бабушкинском районе Москвы произошло обрушение перекрытий между вторым и первым этажами, сообщает Mash.
Здание расположено на улице Верхоянской. Предварительно, из него эвакуировали семерых человек, в том числе двух детей.
Причины происшествия на данный момент неизвестны.
Ранее крыша обвалилась на платформе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Были опубликованы кадры последствий происшествия.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.