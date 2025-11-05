Перекрытия обрушились в доме в Бабушкинском районе Москвы

Происшествия

В четырехэтажном доме в Бабушкинском районе Москвы произошло обрушение перекрытий между вторым и первым этажами, сообщает Mash.

Здание расположено на улице Верхоянской. Предварительно, из него эвакуировали семерых человек,  в том числе двух детей.

Причины происшествия на данный момент неизвестны.

Ранее крыша обвалилась на платформе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Были опубликованы кадры последствий происшествия.

