сегодня в 16:07

Перекрытия обрушились в доме в Бабушкинском районе Москвы

В четырехэтажном доме в Бабушкинском районе Москвы произошло обрушение перекрытий между вторым и первым этажами, сообщает Mash .

Здание расположено на улице Верхоянской. Предварительно, из него эвакуировали семерых человек, в том числе двух детей.

Причины происшествия на данный момент неизвестны.

Ранее крыша обвалилась на платформе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Были опубликованы кадры последствий происшествия.

