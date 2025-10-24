сегодня в 20:01

Крыша обвалилась на платформе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге

Часть потолка обрушилась на одной из платформ на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. К счастью, никто не пострадал, сообщает «Осторожно, новости» .

В момент происшествия на перроне никого не было. На опубликованных кадрах видны последствия обрушения: металлические конструкции и куски бетона лежат на земле, а в потолке зияет дыра.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

Вокзал был открыт в 2003 году. Он считается самым современным в Санкт-Петербурге. Вокзал помогает разгрузить другие станции.

Гавань для поездов обслуживает проходящие составы в сторону Мурманска, Воркуты и городов на востоке страны.

Ранее в Саратове частично обрушился аварийный дом. Из жилища были эвакуированы 18 человек, среди которых четверо несовершеннолетних.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.