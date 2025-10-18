В Саратове частично обрушился аварийный дом

Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил сообщения о частичном обрушении дома, которое обошлось без жертв.

По данным региональной службы спасения, из опасного дома были эвакуированы 18 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. На опубликованных кадрах видно, что частично рухнул первый этаж, остальные этажи пока держатся над ним.

По факту обрушения стены возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

