«Перееду в другой город»: жертва педофила боится его освобождения спустя 13 лет

13 лет назад жительница Тюмени стала жертвой педофила. В скором времени преступник выйдет на свободу. Женщина опасается этого дня и хочет переехать в другой город, сообщает URA.RU .

Надругательство над сразу тремя детьми произошло летом 2013 года. 8-летняя девочка и ее подруги пришли к соседу, который «давал 50 рублей», но за что, не сообщалось. Уже в квартире мужчина по очереди заводил детей в комнату, трогал, фотографировал и заставлял справлять нужду на камеру.

В итоге 41-летнего педофила посадили на 14 лет. Всего по делу доказано 7 эпизодов, все это происходило на протяжении 2 месяцев. Некоторых девочек преступник возил в гараж.

Правда открылась случайно, когда бдительная мать 8-летней жертвы заметила у ребенка сладости. Та не смогла объяснить, откуда они, расплакалась и рассказала все матери. Женщина вызвала полицию, которая скрутила педофила прямо у подъезда. Сейчас он находится в тюменской ИК-2 и в скором времени выйдет на свободу.

«Я боюсь за себя и других. За себя, потому что в голове до сих пор его слова: „Расскажешь — убью!“. Я видела его на суде — тогда он заявил: „Они сами приходили“ и с такой ненавистью на меня смотрел. Ему скоро выходить. <…> Перееду в другой город… или даже страну», — поделилась жертва.

