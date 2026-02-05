«Учил» БДСМ после уроков: петербуржец годами развращал падчерицу, а та молчала

31-летняя женщина обратилась к правоохранителям с заявлением, где обвинила бывшего сожителя матери, который работает художником по свету в городском театре «Левендаль», в развращении. По словам женщины, это все происходило, когда ей было 11-16 лет.

Потерпевшая заявила, что мужчина регулярно залезал руками ей под одежду, демонстрировал свои половые органы и снимал ее голой на видео, пока она была в душе. Также мужчина «учил» ее БДСМ, когда она приходила после школы домой.

По словам женщины, отчим угрожал распространить эротические кадры с ней, если она не будет ему подчиняться и не пустит к себе в комнату. Пострадавшая добавила, что получила детскую травму — она страдает комплексным посттравматическим стрессовым расстройством, а также биполярным аффективным расстройством.

Она считает, что отчим до сих пор может хранить записи из душа. При этом мать женщины узнала о случившемся только несколько лет назад, женщина уже давно разорвала с ним отношения.

Ранее в Москве поймали педофила, который развращал 4-летнюю внучку. Правда о произошедшем вскрылась, когда его бывшая жена нашла флешку, на которой мужчина хранил порносъемку с девочкой.

