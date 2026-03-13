Пентагон заявил о потере самолета-заправщика в небе над Ираком

Пентагон заявил о потере самолета-заправщика КС-135 во время операции «Эпическая ярость», сообщают «Осторожно, новости».

Отмечается, что самолет разбился на западе Ирака. При этом второй самолет «благополучно приземлился». По информации CBS, на борту находились шесть человек, об их состоянии ничего сообщается. Спасательная операция продолжается.

В Пентагоне заявили, что «инцидент не был результатом вражеской атаки или огня по своим».

Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который предпринял попытку нападения на американскую базу «Виктория» в Багдаде.

