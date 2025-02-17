Пенсионерке отказали в госпитализации после избиения внуком в Пермском крае

СК выясняет, почему в Губахе избитой пенсионерке отказали в госпитализации

В Сети распространилась информация, что в Губахе Пермского края пожилая женщина не смогла госпитализироваться в одну из местных больниц после того, как ее избил внук. Теперь в обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Главе ведомства (председателю СК Рф Александру Бастрыкину — ред.) будет доложено о проверке обстоятельств отказа в госпитализации пожилой женщине в Пермском крае», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе процессуальной проверки. О ее ходе Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин.

Ранее в Москве произошел похожий случай, но с более печальным финалом. Там пьяный мужчина до смерти избил пенсионера, который заботился о бездомных кошках.