Пенсионерка забила кота кирпичом в Вологде

Ужасающий случай произошел в поселке Федотово в Вологодском округе. 69-летняя пенсионерка забила кота кирпичом. Рядом оказалась неравнодушная женщина, она попыталась спасти животное, но оно умерло спустя две недели, сообщает 35MEDIA.RU .

Свидетелем происшествия стала зооволонтер Наталья Исмаилова, которая во время прогулки с собакой увидела, как женщина бьет кирпичом кота в сумке. В последний момент она успела выхватить животное из рук пенсионерки. Оказалось, что на его шее был шнурок. Судя по всему, перед жестокой расправой кота пытались задушить.

«Она не видела меня и не знала, что кто-то сзади шел и помешает ей. Она просто не попала ему в череп, а попала в челюсть, которую разнесла в кровавое месиво, поверьте, если еще бы один удар, кот уже был бы мертв. Не дай бог это увидеть вживую кому-то!» — рассказала волонтер.

Кота с огромной рваной раной на щеке в тяжелом состоянии доставили в ветклинику. Лечение было дорогостоящим, но неравнодушные люди собрали деньги в социальных сетях. Несмотря на это, кот умер спустя две недели борьбы ветврачей за его жизнь.

Оказалось, что пенсионерка выпускала животное гулять. Однажды он вернулся с раной, она отнесла питомца к врачу, где ему выписали лечение. Но заниматься здоровьем кота хозяйка не собиралась, она решила избавиться от него жестоким образом. Волонтеры утверждают, что в доме женщины живут еще несколько кошек.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Пенсионерке может грозить до трех лет тюрьмы. Жители Вологды при этом разделились на два лагеря. Одни считают ужасным поступок женщины, а другие уверены — у бабушки просто не было денег на усыпление.

