Пенсионерка забила кота кирпичом в Вологде
Ужасающий случай произошел в поселке Федотово в Вологодском округе. 69-летняя пенсионерка забила кота кирпичом. Рядом оказалась неравнодушная женщина, она попыталась спасти животное, но оно умерло спустя две недели, сообщает 35MEDIA.RU.
Свидетелем происшествия стала зооволонтер Наталья Исмаилова, которая во время прогулки с собакой увидела, как женщина бьет кирпичом кота в сумке. В последний момент она успела выхватить животное из рук пенсионерки. Оказалось, что на его шее был шнурок. Судя по всему, перед жестокой расправой кота пытались задушить.
«Она не видела меня и не знала, что кто-то сзади шел и помешает ей. Она просто не попала ему в череп, а попала в челюсть, которую разнесла в кровавое месиво, поверьте, если еще бы один удар, кот уже был бы мертв. Не дай бог это увидеть вживую кому-то!» — рассказала волонтер.
Кота с огромной рваной раной на щеке в тяжелом состоянии доставили в ветклинику. Лечение было дорогостоящим, но неравнодушные люди собрали деньги в социальных сетях. Несмотря на это, кот умер спустя две недели борьбы ветврачей за его жизнь.
Оказалось, что пенсионерка выпускала животное гулять. Однажды он вернулся с раной, она отнесла питомца к врачу, где ему выписали лечение. Но заниматься здоровьем кота хозяйка не собиралась, она решила избавиться от него жестоким образом. Волонтеры утверждают, что в доме женщины живут еще несколько кошек.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Пенсионерке может грозить до трех лет тюрьмы. Жители Вологды при этом разделились на два лагеря. Одни считают ужасным поступок женщины, а другие уверены — у бабушки просто не было денег на усыпление.
