Пенсионерка из Кузбасса спутала педали и страшным образом задавила женщину

В городе Анджеро-Судженск Кемеровской области пожилая женщина-водитель попала в крупное ДТП. Видео аварии также появилось в социальных сетях, сообщает «Сiбдепо» .

На кадрах видно, как женщина в красной куртке сперва сажает в машину ребенка, после чего транспорт начинает ехать задним ходом. В этот момент пассажирка открывает дверь и пытается, судя по всему, дернуть ручник. За руль садится 69-летняя женщина, которая, похоже, путает педали и давит свою знакомую. После этого автомобиль наезжает прямо на грудь упавшей женщины в красной куртке.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, происшествие случилось днем 15 сентября на улице Сосновая. По предварительным данным полиции, 69-летняя водитель иномарки Nissan не убедилась в безопасности маневра, в результате чего переехала женщину и врезалась в сзади стоящую машину.

Между тем в московском районе Южное Бутово столкнулись машина скорой помощи, грузовик и легковушка. Сообщалось о пострадавших и крупном разливе топлива.