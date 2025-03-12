Пенсионер в Москве перевел на «безопасный счет» мошенников более 10 млн рублей

Мошенники развели 77-летнего мужчину на более чем 10 млн рублей. Для этого они использовали стандартную схему с «безопасный счетом», сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сначала пенсионеру позвонили из «страховой компании», попросил продиктовать код из SMS, чтобы продлить полис медицинского страхования. Сообщение оказалось кодом для входа в личный кабинет на «Госуслугах».

Затем мужчине звонили якобы банкиры и правоохранители, они заявили, что по всей стране на него пытаются взять кредиты. Его призвали стать «разоблачителем преступников» и перевести деньги на безопасный счет. Пенсионер согласился.

В течение недели он снимал сбережения и переводил на счета, которые ему диктовали по телефону. В какой-то момент мужчина засомневался и раскрыл обман. Ущерб составил более 10 млн рублей.

«Звонившие словно держали меня под постоянным контролем, постоянно звонили мне на мобильный телефон, запрещали сообщать кому-либо о проводимой „операции“», — рассказал пенсионер полиции.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они используют самозапрет на кредиты, ссылаясь якобы на ошибку в сервисе «Госуслуги».