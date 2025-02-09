Пенная вечеринка на колесах: парень прокатился по Уфе в прицепе с ванной

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Полуголый житель Уфы проехал по улицам города в прицепе с ванной

Сотрудники ГАИ задержали водителя, который провез прицеп с наполненной пеной ванной по дорогам Уфы. Внутри сидел полуголый молодой человек и выкрикивал непристойности, а приятели снимали происходящее на камеру, сообщил в своем Telegram-канале начальник УГИБДД МВД РФ по Республике Башкортостан Владимир Севастьянов.

Транспортировка пассажиров таким образом строго запрещена, поскольку создает опасность для участников дорожного движения. Госавтоинспекторы начали проверку после публикации видео в соцсетях.

22-летнего водителя ВАЗ-2114 оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров и тонировку. 16-летняя девушка, которая выглядывала из салона машины, получила административное взыскание за езду непристегнутой.

Севастьянов порекомендовал россиянам не рисковать во время съемки экстремальных видео. В ином случае велик шанс получить травму.

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