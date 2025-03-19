Педофилы охотятся на детей в игре Standoff 2

Популярная онлайн-игра Standoff 2 стала площадкой для деятельности педофилов. Неизвестные просят детей прислать им голые фотографии взамен на золото для каток, сообщает Mash .

Один из подобных случаев произошел в Свердловской области. Девочка 2015 года решила поиграть в любимую игру, когда в чат «постучался» неизвестный. Он предложил подарить ей скины.

Школьница дала собеседнику свой номер телефона, а уже в мессенджере он попросил скинуть несколько фотографий без одежды. Девочка рассказала обо всем родителям, а те отправились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

До этого в Standoff орудовали мошенники. Они втирались детям в доверие, а потом просили перевести им деньги с банковских карт родителей. Схемы мошенничества используют и в игре Minecraft.

Начальник управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД России по городу Москве Антон Кононенко заявил, что дистанционные мошенники переключили свое внимание на детей, они заводят с ними общение в мессенджерах и популярных онлайн-играх.