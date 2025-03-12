Со стариков на детей: как подрастающее поколение становится мишенью мошенников

Дистанционные мошенники переключили свое внимание на детей, они заводят с ними общение в мессенджерах и популярных онлайн-играх, сообщил начальник управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД России по городу Москве Антон Кононенко.

«Самое распространенное преступление с участием несовершеннолетних — это дистанционное хищение денежных средств, компьютерных данных, размещение деструктивных сведений, таких как ложное сообщение о минировании, угрозы и др. Вовлечение несовершеннолетних происходит преимущественно через мессенджеры, социальные сети и многопользовательские компьютерные игры. Дистанционный формат коммуникации вызывает у подростков иллюзию анонимности», — сказал Кононенко.

Он уточнил, что дети в основном используется преступниками как дропы — на них регистрируют банковские карты и телефонные номера. Потом их используют в мошеннических схемах.

Нередки и случаи, когда подросткам звонят напрямую и просят помочь его родителям якобы задекларировать ценное имущество. Для этого надо провести видеоосмотр квартиры. В ход идут психологическое давление и угрозы возбуждения уголовного дела в отношении родителей. Далее подростка уговаривают перевести деньги на «безопасный счет» или передать ценности и украшения курьеру.