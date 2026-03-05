Педофила из Петербурга посадили за распространение порно

Петербуржец получил 2 года колонии за распространение порно с детьми

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который хранил и распространял порнографию. В том числе у него обнаружено расстройство сексуальных предпочтений — педофилия, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Андрей Р. с 1 по 5 марта приобретал, хранил и распространял 5 изображений и 42 ролика сексуального характера с несовершеннолетними. Некоторые из них не достигли 14-летнего возраста.

Следствие показало, что у мужчины есть расстройство — педофилия. Его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначили принудительное лечение у психиатра-сексолога.

