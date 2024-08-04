Паводковые воды повредили три моста на федеральной трассе в Бурятии

Цыденов: три моста на трассе «Байкал» в Бурятии повреждены из-за паводковых вод

Из-за паводковых вод три моста на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии получили повреждения, написал в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

Два участка автодороги оказались в зоне затопления. Организован объездной маршрут для водителей легковых и грузовых автомобилей.

Вечером 3 июля в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды вырос на фоне дождя, после чего начался перелив через дамбу в Мухоршибирском районе. Около 100 жителей, находящихся в зоне паводка, эвакуировали. Для них организовали пункт временного размещения.

Ранее сотрудники МЧС откачивали воду из подтопленных домов в городах Петровск-Забайкальский и ПГТ Орловский в Забайкальском крае. Также они проводили аварийно-восстановительные работы.