«Пацаны зауважали»: подросток в Махачкале устроил гонки с ДПС на «последнем звонке»

В Махачкале 15-летний устроил гонки с полицией в день «последнего звонка»

В Махачкале 15-летний выпускник отпраздновал «последний звонок», устроив гонки с полицией на арендованной машине. Ему не удалось скрыться от сотрудников ДПС, сообщает Baza .

Подросток попросил друга арендовать автомобиль. За руль сел сам 15-летний выпускник. Юноши катались по городу, пока их не заметили сотрудники ДПС.

Полицейские потребовали машину остановиться, но подросток за рулем только ускорился. В итоге парни бросили автомобиль, но далеко уйти у них не получилось.

Их доставили в отделение полиции. На родителей 15-летнего водителя составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. На его друга оформили протокол за передачу автомобиля лицу без прав.

Ранее массовая драка выпускников произошла в день «Последнего звонка» в Казани. 20 подростков устроили потасовку на набережной.