Пастух и корова сгорели при пожаре на нижегородской ферме

сегодня в 16:58

Пастух и корова погибли при пожаре на ферме в Нижегородской области

На ферме в Трифакино Нижегородской области произошел пожар. В результате возгорания погибли мужчина и одна корова, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госинспекции труда.

Пожар вспыхнул в населенном пункте Воскресенского округа во вторник, 14 мая. На территории фермы загорелась хозяйственная постройка, в которой проживал пастух. Мужчину не удалось спасти, также погибла одна из скотин.

«Гострудинспекция выясняет наличие трудовых отношений», — пишет издание.

Детали и обстоятельства смертельного пожара выясняются. Информации о других погибших или пострадавших в результате ЧП не приводится.

Ранее два человека пострадали при падении кирпичей из грузовика на микроавтобус в Нижегородской области.

