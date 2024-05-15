Пастух и корова сгорели при пожаре на нижегородской ферме
Пастух и корова погибли при пожаре на ферме в Нижегородской области
На ферме в Трифакино Нижегородской области произошел пожар. В результате возгорания погибли мужчина и одна корова, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госинспекции труда.
Пожар вспыхнул в населенном пункте Воскресенского округа во вторник, 14 мая. На территории фермы загорелась хозяйственная постройка, в которой проживал пастух. Мужчину не удалось спасти, также погибла одна из скотин.
«Гострудинспекция выясняет наличие трудовых отношений», — пишет издание.
Детали и обстоятельства смертельного пожара выясняются. Информации о других погибших или пострадавших в результате ЧП не приводится.
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