Пассажиры жалуются на задержку поездов на МЦД-2 в сторону Подольска

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В Москве на МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Вечером 23 июля на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) произошел сбой в движении поездов по направлению в Подольск. Пассажиры сообщают, что составы не приходят вовремя, пишет MSK1.RU .

Предварительно известно, что поезда опаздывают в сторону Подольска. С чем связаны задержки на МЦД-2, пока не сообщается.

На момент публикации заметки никаких сообщений о поломках не поступало. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что утром 23 июля на МЦД-2 также задерживались поезда. Составы приходили на 30 минут позже заявленного времени в расписании.